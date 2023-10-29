Unterwegs auf der größten Autoversteigerung DeutschlandsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 29.10.2023: Unterwegs auf der größten Autoversteigerung Deutschlands
89 Min.Folge vom 29.10.2023Ab 12
Autoexperte Rudi Dietl und Reporterin Kyra sind auf der Jagd nach dem ultimativen Auto-Auktions-Deal. Denn Gebrauchtwagen sind so teuer wie noch nie und die Lieferzeiten von Neuwagen sehr lange. Ihr Ziel: Ein Auto bei der größten Versteigerung von Fahrzeugen des Landes NRW in Düsseldorf zu ergattern und es in einen Schatz auf vier Rädern zu verwandeln. Doch die Konkurrenz schläft nicht, andere Mitbieter haben dieselben Favoriten im Blick.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins