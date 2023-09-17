Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 17.09.2023: Die fahrbare Gartenhütte
89 Min.Folge vom 17.09.2023Ab 12
Tüftler Rudi Dietl aus Bayern will die erste mobile Gartenhütte für weniger als 1.000 Euro bauen. Dafür fasst er mit seinen Freunden Max und Bob einen Plan: Die Hütte muss auf einen Anhänger passen, soll eine schicke Dachterrasse und einen ausklappbaren Grillplatz sowie einen Raum mit Zapfanlage, Stauraum, Großbildfernseher und Schlafplatz haben. Und TÜV braucht die einzigartige Hütte auch. Ob das alles klappt?
