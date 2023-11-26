Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel Eins
Folge vom 26.11.2023
Folge vom 26.11.2023: Reise-Reporter Cornel Bunz checkt die Hawaii Highlights der Reimanns

93 Min.
Ab 12

Reporter Cornel erlebt auf Hawaii ein Insel-Hopping und erkundet die Highlights der Reimann-Familie, die auf Oahu lebt. Unterstützt von den Hawaii-Experten Manu und Konny Reimann, erlebt er ein actiongeladenes Abenteuer. Er wagt einen Tandem-Fallschirmsprung aus 4.000 Metern Höhe mit Konnys Freund Sascha und taucht ohne Schutzkäfig mit Tigerhaien. Außerdem erklimmt er einen steilen Berg und unternimmt einen Road-Trip entlang der malerischen Hana-Straße.

