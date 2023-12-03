Das Urlaubsduell: Florida vs. Puerto RicoJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 03.12.2023: Das Urlaubsduell: Florida vs. Puerto Rico
92 Min.Folge vom 03.12.2023Ab 12
Unser Reisereporter Cornel stellt sich wieder dem Urlaubsduell. Dieses Mal: Florida vs. Puerto Rico. Wo bekomme ich mehr Urlaub für mein Geld? Wo das bessere Essen? Die tolleren Hotels und Ausflüge? Er erkundet weiße Strände und probiert sich durch die Küche Floridas. Puerto Rico ist im Gegensatz zum beliebten Florida eher ein karibischer Newcomer. Hier soll angeblich alles exotischer und preiswerter sein als in Florida. Cornel probiert es aus und testet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins