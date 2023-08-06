Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 06.08.2023
Folge vom 06.08.2023: Unsere Schrebergärten - Die neue Lust auf Laube

92 Min.Folge vom 06.08.2023Ab 12

Schrebergärten sind im Trend. Die Wartelisten sind allerdings lang, genauso wie die Vorschriften. "Abenteuer Leben" begleitet drei leidenschaftliche Schrebergärtner bei ihren Projekten: Thorsten aus Dortmund, Julia aus Köln und Björn in Hamburg. Die drei Kleingärtner aus Deutschland schaffen sich auf ihren Parzellen ihr eigenes grünes Paradies - jeder auf seine ganz unterschiedliche und individuelle Art und Weise.

