Reisereporterin Judith testet den Urlaubsgeheimtipp Azoren

Kabel EinsFolge vom 07.01.2024
Folge vom 07.01.2024: Reisereporterin Judith testet den Urlaubsgeheimtipp Azoren

91 Min.Folge vom 07.01.2024Ab 12

Reisereporterin Judith testet den Urlaubsgeheimtipp: die Azoren. Die neun Inseln gehören zu Portugal und liegen mitten im Atlantik. Aber sie sollen genauso traumhaft und paradiesisch sein wie Hawaii und sind nur fünf Flugstunden von Deutschland weg. Judith ist eine Woche auf den Vulkaninseln unterwegs. Ob heiße Thermalbäder, abenteuerliches Canyoning oder Wale Watching - es gibt viel zu erleben!

