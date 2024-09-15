Günstiger als gedacht: Camping in SchwedenJetzt kostenlos streamen
Tommy Scheel testet einen Traum: Urlaub im Mutterland des Campings, Schweden. Das Land gilt als eines der teuersten Länder Europas - aber beim Camping als eines der billigsten. Tommy will herausfinden, ob man sich einen schönen Campingurlaub leisten kann und mit welchen Tricks es günstiger wird.
