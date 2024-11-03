Die größten Geheimnisse weltweit 2024Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 03.11.2024: Die größten Geheimnisse weltweit 2024
91 Min.Folge vom 03.11.2024Ab 12
Mysteriöse Phänomene und rätselhafte Orte: Abenteuer Leben deckt spannende Geheimnisse auf! Von lebensgefährlichen Ritualen an einem aktiven Vulkan über einen geheimnisvollen Unterwasser-Nebel bis hin zu Wüsten-Cops, die Kakteen bewachen. Zum Schluss besuchen wir ein Dorf, in dem UFO-Sichtungen zum Alltag gehören.
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
