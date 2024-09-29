Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Die Alm-Sauna

Kabel Eins
Folge vom 29.09.2024
91 Min.
Folge vom 29.09.2024
Ab 12

Max Foidl möchte sich auf seiner Alm in 1400m Höhe eine kleine Saunahütte selbst bauen. Dafür hat er den "Kabel Eins"-Handwerkerkönig Mark Kühler um Hilfe gebeten, doch das Projekt hat es in sich: Die Männer müssen das gesamte Baumaterial über einen engen, steilen Forstweg zur Alm schaffen, wo es nur fließendes Wasser aus einer Quelle und begrenzten Strom gibt. In nur sechs Tagen soll das kleine Sauna-Blockhaus samt Fundament stehen und dem harten alpinen Wetter standhalten

