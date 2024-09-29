Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 29.09.2024: Die Alm-Sauna
91 Min.Folge vom 29.09.2024Ab 12
Max Foidl möchte sich auf seiner Alm in 1400m Höhe eine kleine Saunahütte selbst bauen. Dafür hat er den "Kabel Eins"-Handwerkerkönig Mark Kühler um Hilfe gebeten, doch das Projekt hat es in sich: Die Männer müssen das gesamte Baumaterial über einen engen, steilen Forstweg zur Alm schaffen, wo es nur fließendes Wasser aus einer Quelle und begrenzten Strom gibt. In nur sechs Tagen soll das kleine Sauna-Blockhaus samt Fundament stehen und dem harten alpinen Wetter standhalten
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins