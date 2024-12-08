Das DIY- Klemmbaustein-Bett zum drin schlafenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 08.12.2024: Das DIY- Klemmbaustein-Bett zum drin schlafen
90 Min.Folge vom 08.12.2024Ab 12
Ein Bett aus 30 Tausend Klemmbausteinen - Dieses wahnwitzige Ziel verfolgen die als "brickbrotherz" bekannten Zwillinge Willi und Rudi bei "Abenteuer Leben am Sonntag". Ihr Baustein-Bett soll nicht nur stabil und im Alltag einsetzbar werden, sondern auch alle möglichen Gimmicks wie Beleuchtung, Türmchen, Schubladen und Co. haben. Ein Wettlauf gegen die Zeit und gegen die Schwerkraft. Denn sie wollen das Ganze in nur zwei Tagen fertig bauen.
