Wie teuer ist ein Campingurlaub in NeuseelandJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 08.09.2024: Wie teuer ist ein Campingurlaub in Neuseeland
91 Min.Folge vom 08.09.2024Ab 12
Mit dem Camper durch Neuseeland - für viele Deutsche der Urlaubstraum schlechthin. Leider ist der Inselstaat am anderen Ende der Welt und die Reise dorthin gilt als lang und teuer. Reporter Raphael Lauer begibt sich auf eine wilde Wohnmobil-Tour über die beiden Hauptinseln, die beweisen soll, dass der Urlaubstraum einen nicht zwangsläufig arm macht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins