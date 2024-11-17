Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 17.11.2024
Folge vom 17.11.2024: Konny genießt sein eigenes Beef Jerky auf seinem DIY-Barhocker

88 Min.Folge vom 17.11.2024Ab 12

Bei Deutschlands berühmtestem Heimwerker, Konny Reimann, herrscht Platzmangel in seiner Dschungelbar auf Hawaii! Abhilfe soll ein neuer Barhocker schaffen. Normalerweise zeichnet Konny keine Baupläne - aber er macht eine Ausnahme. Und damit es nicht langweilig wird, hat er noch ein zweites Projekt: Konny will einen Klassiker aus dem Wilden Westen zubereiten. Selbstgemachtes Beef Jerky aus dem Smoker!

