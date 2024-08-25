Wohnungstausch für den Sommerurlaub - Top oder Flop?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 25.08.2024: Wohnungstausch für den Sommerurlaub - Top oder Flop?
Folge vom 25.08.2024
Reporterin Judith macht den Test und meldet sich bei der Plattform "Home Exchange" an. Sie reist nach Italien und stellt ihre Wohnung im Gegenzug einer völlig fremden Person zur Verfügung. Doch Judiths Urlaub verläuft ganz anders als gedacht. Lohnt sich der Wohnungstausch wirklich?
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Copyrights:© Kabel Eins