94 Min.Folge vom 24.03.2024Ab 12

"Abenteuer Leben" begleitet diesmal Menschen, die das Wagnis DIY-Hausboot anpacken und sich so ihren Traum vom Leben auf dem Wasser endlich erfüllen wollen: Maik Martin möchte sein Traumboot nur aus weggeworfenem Baumaterial in Eigenregie bauen; Roman, Melanie, Andreas und Sabrina kreieren ein vier-Personen Hausboot als Bau-Set in Eigenregie. Ob die Vorhaben sich realisieren lassen?

