Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 07.04.2024: Die A-Frame-Hütte - der günstige Gartenhütten-Trend aus den USA
Folge vom 07.04.2024
Stylisch, praktisch und bezahlbar: Die "A-Frame-Hütte" erobert deutsche Gärten. Das Design kommt aus den USA, der Name von der eigenwilligen Form: Die Hütte läuft so spitz zu wie ein großes A. Reporter Cornel und Heimwerker-König Tommo haben sich eine detaillierte Web-Bau-Anleitung runtergeladen. Sie wollen ihr eigenes A-Frame in den Garten von Cornels Schwiegermutter stellen, Kostenziel: unter 1000 Euro. Klappt das?
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
