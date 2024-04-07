Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 07.04.2024
Folge vom 07.04.2024: Die A-Frame-Hütte - der günstige Gartenhütten-Trend aus den USA

93 Min.Folge vom 07.04.2024Ab 12

Stylisch, praktisch und bezahlbar: Die "A-Frame-Hütte" erobert deutsche Gärten. Das Design kommt aus den USA, der Name von der eigenwilligen Form: Die Hütte läuft so spitz zu wie ein großes A. Reporter Cornel und Heimwerker-König Tommo haben sich eine detaillierte Web-Bau-Anleitung runtergeladen. Sie wollen ihr eigenes A-Frame in den Garten von Cornels Schwiegermutter stellen, Kostenziel: unter 1000 Euro. Klappt das?

