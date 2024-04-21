Camping-Trip: Australien und Sydney für kleines GeldJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 21.04.2024: Camping-Trip: Australien und Sydney für kleines Geld
89 Min.Folge vom 21.04.2024Ab 12
Mit dem Camper durch Australien zu reisen, ist für viele Deutsche der Urlaubstraum schlechthin. Leider ist Australien weit weg und die Reise dorthin gilt als teuer. Für "Abenteuer Leben" begibt sich Reporter Raphael Lauer auf eine wilde Wohnmobil-Tour durch Down Under, die beweisen soll, dass der Traum nicht zwangsläufig teuer sein muss.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins