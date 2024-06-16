Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.06.2024: Meine Schrebergarten-Oase
92 Min.Folge vom 16.06.2024Ab 12
Schrebergärten sind im Trend. Die Wartelisten sind allerdings lang, genauso wie die Vorschriften. "Abenteuer Leben" begleitet drei leidenschaftliche Schrebergärtner bei ihren Projekten: Thorsten aus Dortmund möchte u. a. eine neue Terrasse bauen, Julia aus Köln setzt auf ökologisches Gärtnern und Björn in Hamburg gestaltet seine Parzelle wie einen Spielplatz für Männer.
