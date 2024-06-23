Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 23.06.2024: Die Superpoolbauer
89 Min.Folge vom 23.06.2024Ab 12
Lucas Congdon und sein Team kreieren in den USA beeindruckende Pools. Vor allem Lagunen aus über 100 Tonnen Naturstein. Aktueller Auftrag: eine riesige Lounge-Lagune für Bob und Dee Macchione, komplett mit Wasserfällen, Whirlpool und einem riesigen Outdoor-Fernseher. Dabei grenzt die Baustelle an ein Sumpfgebiet und das Grundwasser droht, den Rohbau zu zerstören.
