Abenteuer Leben am Sonntag

Die Superpoolbauer

Kabel Eins
Folge vom 23.06.2024
Die Superpoolbauer

Die SuperpoolbauerJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 23.06.2024: Die Superpoolbauer

89 Min.Folge vom 23.06.2024Ab 12

Lucas Congdon und sein Team kreieren in den USA beeindruckende Pools. Vor allem Lagunen aus über 100 Tonnen Naturstein. Aktueller Auftrag: eine riesige Lounge-Lagune für Bob und Dee Macchione, komplett mit Wasserfällen, Whirlpool und einem riesigen Outdoor-Fernseher. Dabei grenzt die Baustelle an ein Sumpfgebiet und das Grundwasser droht, den Rohbau zu zerstören.

