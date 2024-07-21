Urlaub auf dem Schiff mal anders!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 21.07.2024: Urlaub auf dem Schiff mal anders!
92 Min.Folge vom 21.07.2024Ab 12
Macht Urlaub auf dem Schiff auf einem Fluss mehr Spaß als auf dem Meer? Reise-Reporter Cornel besteigt ein Fluss-Kreuzfahrt-Schiff nach Süd-Frankreich. Die Vorteile: Das Schiff fährt immer in Ufer-Nähe - die Aussicht vom Pool-Deck ist bombastisch.
