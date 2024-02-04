Moderne Schatzsuche - Unterwegs mit MagnetfischernJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 04.02.2024: Moderne Schatzsuche - Unterwegs mit Magnetfischern
89 Min.Folge vom 04.02.2024Ab 12
Im Rotlichtviertel Amsterdams landet schon mal eine Schusswaffe oder entsorgtes Diebesgut in den Grachten. Der deutsche Scotty Betzin geht dort mit einem Freund auf Schatzsuche – indem er mit einem großen Magneten den Grund der Grachten abgrast.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins