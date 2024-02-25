Tutorial-Checker Cornel zu Gast bei den ReimannsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 25.02.2024: Tutorial-Checker Cornel zu Gast bei den Reimanns
88 Min.Folge vom 25.02.2024Ab 12
Sägen, zimmern, schweißen - DIY-Experte und Auswanderer Konny Reimann nimmt Tutorial Checker Cornel heute unter seine Fittiche und startet mit ihm zwei DIY-Projekte, die der norddeutsche Hawaiianer bereits längst umsetzen wollte: Die Restaurierung der großen Holztreppe im Garten und der Bau einer coolen Eisenhalterung für ein besonderes Erinnerungsstück in seiner Dschungelbar.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins