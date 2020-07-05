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Abenteuer Leben Spezial

DIY Sommerträume: Gartenprojekte für echtes Urlaubsfeeling

Kabel EinsFolge vom 05.07.2020
DIY Sommerträume: Gartenprojekte für echtes Urlaubsfeeling

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Abenteuer Leben Spezial

Folge vom 05.07.2020: DIY Sommerträume: Gartenprojekte für echtes Urlaubsfeeling

89 Min.Folge vom 05.07.2020Ab 12

Die Tage werden länger, doch der Sommerurlaub ist noch in weiter Ferne? Kein Problem, Superheimwerker Tommo und Reporter Tim holen das Urlaubsfeeling in den heimischen Garten. Und Phyllis und Marleen testen die besten Garten-Tricks aus dem Internet.

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