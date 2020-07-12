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Abenteuer Leben Spezial

Italienurlaub für den Gaumen

Kabel EinsFolge vom 12.07.2020
Italienurlaub für den Gaumen

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Abenteuer Leben Spezial

Folge vom 12.07.2020: Italienurlaub für den Gaumen

90 Min.Folge vom 12.07.2020Ab 12

Ein italienischer Sterne-Gastronom verrät, wie man die besten Gerichte seiner Heimat nachmacht. Dabei hat sein italienisches Menü weitaus mehr zu bieten als Pizza und Spaghetti. Und kann die Jugend von heute wirklich keine Pasta Bolognese zubereiten?

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