Von Gold bis Schrott - Das Auto-SpezialJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 20.09.2020: Von Gold bis Schrott - Das Auto-Spezial
90 Min.Folge vom 20.09.2020Ab 12
Zwei Tuner aus Norddeutschland haben etwas ganz Verrücktes gewagt und zeigen, wie ein ganz normales Auto zum echten Hingucker wird. Und: Made in China - wer Autozubehör und Pflegeprodukte im Netz kauft, wird oft von den günstigen Preisen überrascht. Handelt es sich bei den Produkten um Schnäppchen oder doch nur um billigen Ramsch? Außerdem: Urlaub mit dem Auto im Ausland: In welchem Land gelten welche Verkehrsregeln? Welche Verkehrssünden können richtig teuer werden?
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2021: Kabel Eins & © Season 2020: Janus TV GmbH & © Season 2023: Videorechte: Kabel Eins, Bildrechte: Kabel Eins