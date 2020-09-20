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Abenteuer Leben Spezial

Von Gold bis Schrott - Das Auto-Spezial

Kabel EinsFolge vom 20.09.2020
Von Gold bis Schrott - Das Auto-Spezial

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Abenteuer Leben Spezial

Folge vom 20.09.2020: Von Gold bis Schrott - Das Auto-Spezial

90 Min.Folge vom 20.09.2020Ab 12

Zwei Tuner aus Norddeutschland haben etwas ganz Verrücktes gewagt und zeigen, wie ein ganz normales Auto zum echten Hingucker wird. Und: Made in China - wer Autozubehör und Pflegeprodukte im Netz kauft, wird oft von den günstigen Preisen überrascht. Handelt es sich bei den Produkten um Schnäppchen oder doch nur um billigen Ramsch? Außerdem: Urlaub mit dem Auto im Ausland: In welchem Land gelten welche Verkehrsregeln? Welche Verkehrssünden können richtig teuer werden?

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