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Abenteuer Leben Spezial

Die verrücktesten Meisterschaften der Welt

Kabel EinsFolge vom 14.06.2020
Die verrücktesten Meisterschaften der Welt

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Abenteuer Leben Spezial

Folge vom 14.06.2020: Die verrücktesten Meisterschaften der Welt

90 Min.Folge vom 14.06.2020Ab 12

"Abenteuer Leben Spezial" begibt sich diesmal auf die Suche nach den verrücktesten Meisterschaften weltweit. Dafür geht es unter anderem nach Luxemburg zur Koch-WM, zur Barbecue-Weltmeisterschaft in die USA und zur Bodypainting-Weltmeisterschaft 2018 in Klagenfurt.

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