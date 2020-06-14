Die verrücktesten Meisterschaften der WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 14.06.2020: Die verrücktesten Meisterschaften der Welt
90 Min.Folge vom 14.06.2020Ab 12
"Abenteuer Leben Spezial" begibt sich diesmal auf die Suche nach den verrücktesten Meisterschaften weltweit. Dafür geht es unter anderem nach Luxemburg zur Koch-WM, zur Barbecue-Weltmeisterschaft in die USA und zur Bodypainting-Weltmeisterschaft 2018 in Klagenfurt.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2021: Kabel Eins & © Season 2020: Janus TV GmbH & © Season 2023: Videorechte: Kabel Eins, Bildrechte: Kabel Eins