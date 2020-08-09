Die besten Tipps für das perfekte SteakJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 09.08.2020: Die besten Tipps für das perfekte Steak
90 Min.Folge vom 09.08.2020Ab 12
BBQ-Experte Josh Jabs ist auf dem Kräutertrip. Um seine Steaks mit Bergbauernbutter, Almkräutern und Edelweiß zu verfeinern, begibt er sich in die Schweizer Berge nach Appenzell. Und: Bei Wasserbüffel denkt man an Savanne, Wasserlöcher oder Arbeitstiere und weniger ans Grillen. Das ist aber ein Fehler! Der Büffel hat ein fett- und cholesterinarmes Fleisch, das richtig gereift, eine Grillsensation ist. Grillprofi Josh Jabs testet die vergessene Delikatesse.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
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