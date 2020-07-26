Die besten Küchentricks: Von Käsespätzle bis SchokocremeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 26.07.2020: Die besten Küchentricks: Von Käsespätzle bis Schokocreme
90 Min.Folge vom 26.07.2020Ab 12
Fast täglich kommen neue Küchenhelfer auf den Markt, die einem das Leben erleichtern sollen. Welche sind "Must-haves" und welche einfach nur Schnickschnack? Und: Speedkoch Sebastian Dickhaut wagt sich an die Aufgabe: Tafelspitz mit Boullion-Kartoffeln.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2021: Kabel Eins & © Season 2020: Janus TV GmbH