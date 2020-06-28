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Abenteuer Leben Spezial

Kulinarische Klassiker: Die Tricks der Chefköche

Kabel EinsFolge vom 28.06.2020
Kulinarische Klassiker: Die Tricks der Chefköche

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Abenteuer Leben Spezial

Folge vom 28.06.2020: Kulinarische Klassiker: Die Tricks der Chefköche

90 Min.Folge vom 28.06.2020Ab 12

Fast die Hälfte der Deutschen liebt Pasta. Auch Philipp gehört dazu, doch nicht immer gelingt ihm die Zubereitung. Deshalb zeigt Chefkoch Achim Müller heute, wie selbstgemachter Nudelteig, Lasagne, Nudelsalat und Milchnudeln richtig lecker werden. Außerdem verwandelt Showkoch Stefan Opgen-Rhein den Klassiker Currywurst in vier verrückte Gerichte. Nur Hingucker oder schmecken die Kreationen auch richtig gut? Chefkoch Alexander Wahi hingegen kredenzt skurrile, kreative Burger.

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