Klassische Fischgerichte: Kann die Jugend das kochen?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 27.06.2021: Klassische Fischgerichte: Kann die Jugend das kochen?
91 Min.Folge vom 27.06.2021Ab 12
Fischklassiker im Test: Fischbulette mit Kartoffelschnee, Spargel mit Lachs und Sauce Hollandaise, Karpfen blau mit Rotkraut, Fischstäbchen mit Kartoffelsalat und Backfisch mit Wedges und Remoulade. Für Profikoch Achim Müller kein Problem – doch wie schlagen sich junge Kandidaten an diesen Gerichten? Können sie mithalten und überzeugen, wenn es auf Technik, Timing und Geschmack ankommt?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2021, Season 2023: Kabel Eins & © Season 2020: Janus TV GmbH & © Season 2023: Videorechte: Kabel Eins, Bildrechte: Kabel Eins