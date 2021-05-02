Aus Regal wird Traum-Bett: DIY-Hochbett mit LeseeckeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 02.05.2021: Aus Regal wird Traum-Bett: DIY-Hochbett mit Leseecke
91 Min.Folge vom 02.05.2021Ab 12
Aus einem alten Regal ein Hochbett mit Leseecke zu bauen, geht einfacher als gedacht. Mit Brettern wird ein stabiler Rahmen auf das Regal gesetzt, der die Wände des Bettes bildet. Selbst der Lattenrost wird handgefertigt. Das Ergebnis ist eine praktische, gemütliche Schlaf- und Leseecke, die aus alten Materialien neues Leben erhält – ein DIY-Projekt, das zeigt, wie Kreativität und handwerkliches Geschick aus simplen Möbeln ein individuelles Highlight machen kann.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins