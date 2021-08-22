Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 22.08.2021: Die leckersten Burgertrends
89 Min.Folge vom 22.08.2021Ab 12
Fast jeder liebt Burger - doch was ist mit einem Currywurst-Burger, einem Inside-Out-Burger oder einem Burger, der vor dem Verzehr gebadet werden muss? "Abenteuer Leben Spezial" stellt die neuesten Trends des beliebten Fast Foods vor.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2021: Kabel Eins & © Season 2020: Janus TV GmbH