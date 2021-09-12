Supermarkt-Geheimnisse: Avocado, Gorgonzola & Co.Jetzt ohne Werbung streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 12.09.2021: Supermarkt-Geheimnisse: Avocado, Gorgonzola & Co.
90 Min.Folge vom 12.09.2021Ab 12
Avocado, Gorgonzola, Meerrettich oder Emmentaler - alles leckere und beliebte Waren aus dem Supermarkt. Sie sind nicht nur schmackhaft, sondern bergen auch so manche Geheimnisse. "Abenteuer Leben" hat sie gelüftet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins