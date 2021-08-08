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Abenteuer Leben Spezial

ABENTEUER LEBEN SPEZIAL - 2021 - REKONFEKTIONIERUNG - FOLGE 017

Kabel EinsFolge vom 08.08.2021
ABENTEUER LEBEN SPEZIAL - 2021 - REKONFEKTIONIERUNG - FOLGE 017

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Abenteuer Leben Spezial

Folge vom 08.08.2021: ABENTEUER LEBEN SPEZIAL - 2021 - REKONFEKTIONIERUNG - FOLGE 017

90 Min.Folge vom 08.08.2021Ab 12

Mikrowelle kann mehr als nur Aufwärmen: das behaupten zumindest zahlreiche Internet-Videos. Doch funktionieren die Tricks wirklich? Wir testen Zimtschnecken in der Tasse, blitzschnelle Marmelade, getrocknete Küchenkräuter und den angeblich mühelosen Knoblauch-Trick. Sogar pochierte Eier sollen ohne großen Aufwand gelingen. Was ist genial, was eher Küchen-Mythos? Der Praxistest zeigt: In der Mikrowelle steckt überraschend viel Potenzial.

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