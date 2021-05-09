Top DIY-Projekte für den SommerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 09.05.2021: Top DIY-Projekte für den Sommer
91 Min.Folge vom 09.05.2021Ab 12
Grillen und Chillen gehören zu einem tollen Sommer für viele einfach dazu. Aber bevor man sich entspannt in den Garten legen kann, sollte man für ein entsprechendes Ambiente sorgen - und das am besten selbst, wenn es günstig bleiben und Spaß machen soll! Die "Abenteuer Leben"- DIY-Experten zeigen, wie das gelingt.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2021, Season 2023: Kabel Eins & © Season 2020: Janus TV GmbH