Zwischen Alltag und Luxus: So lebt es sich besserJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 24.10.2021: Zwischen Alltag und Luxus: So lebt es sich besser
91 Min.Folge vom 24.10.2021Ab 12
Lifestyle pur bei Abenteuer Leben Spezial: Was macht unseren Alltag wirklich besser? Dirk Hoffmann begibt sich auf die Suche nach dem besten Kaffee der Welt, während kreative Kuchentrends aus dem Internet für staunenswerte Genussmomente sorgen. Außerdem im Test: praktische Gadgets, um das Leben einfacher zu machen. Dazu ein Blick in die luxuriösesten Penthouse-Wohnungen der Welt – und die Frage: Was kommt eigentlich bei Promis auf den Teller?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2021: Kabel Eins & © Season 2020: Janus TV GmbH