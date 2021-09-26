Sparen mit Spaß: Was lohnt sich wirklich?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 26.09.2021: Sparen mit Spaß: Was lohnt sich wirklich?
90 Min.Folge vom 26.09.2021Ab 12
Gutes muss nicht immer teuer sein - doch stimmt das wirklich? Ob günstige Überraschungspakete, Tipps für Haus und Garten, Online-Schnäppchen oder Resteverwertung von Lebensmitteln - "Abenteuer Leben Spezial" zeigt, dass Sparen Spaß macht und sich durchaus rentiert.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2021, Season 2023: Kabel Eins & © Season 2020: Janus TV GmbH & © Season 2023: Videorechte: Kabel Eins, Bildrechte: Kabel Eins