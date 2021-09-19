Grillen wie ein Profi: So gelingt das perfekte BBQJetzt ohne Werbung streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 19.09.2021: Grillen wie ein Profi: So gelingt das perfekte BBQ
89 Min.Folge vom 19.09.2021Ab 12
Heiß, heißer, BBQ! Jetzt kommt auf den Rost, was schmeckt und Spaß macht. Doch wie werden Spareribs so richtig perfekt? Welche Grill-Gadgets sind tatsächlich nützlich und wo gibt es das beste BBQ überhaupt? Der Profi-Griller Jens Becher liefert die Antworten und verrät außerdem seine besten Tricks und Tipps.
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Genre:Verbraucherinformation, Kochen
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins