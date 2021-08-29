Genuss, Handwerk und LeidenschaftJetzt ohne Werbung streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 29.08.2021: Genuss, Handwerk und Leidenschaft
91 Min.Folge vom 29.08.2021Ab 12
Es gibt vieles, was uns das Leben schöner und einfacher macht - schmackhaftes Essen, besondere Kleidung oder nützliche Alltagshelfer. Dabei hat jeder seine eigene Definition des perfekten Lifestyles. Für Koch Dirk Hoffmann spielt Essen eine große Rolle, weshalb er sich auf die Suche nach Deutschlands besten Steaks macht. Außerdem erzählen Menschen, was sie bewegt, ihren eigenen Traum zu verwirklichen - egal ob Marmelade machen, Schuhe anfertigen oder Strandkörbe produzieren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2021: Kabel Eins & © Season 2020: Janus TV GmbH