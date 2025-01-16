Lieferdienst vs. Koch: Wer macht's besser?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.01.2025: Lieferdienst vs. Koch: Wer macht's besser?
42 Min.Folge vom 16.01.2025Ab 12
Lieferdienst vs. Koch: Wer ist schneller, günstiger und was schmeckt besser? Koch Roman Kadletz nimmt die Herausforderung an. Diesmal auf dem Menü-Plan: Zwei griechische Klassiker – ein Gyros-Souvlaki Teller mit Beilage und Baklava.
