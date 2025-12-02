Restaurant im eigenen Zuhause? – Feli entdeckt Sri Lankas Food SzeneJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.12.2025: Restaurant im eigenen Zuhause? – Feli entdeckt Sri Lankas Food Szene
43 Min.
Folge vom 02.12.2025
Ab 12
Sri Lanka wird kulinarisch immer spannender – doch anders als in vielen asiatischen Ländern spielt Streetfood hier kaum eine Rolle. Stattdessen laden Familien Gäste direkt zu sich nach Hause ein: Essen, zahlen, genießen – alles wie im Restaurant, nur am privaten Esstisch. Feli taucht ein in die außergewöhnliche Foodkultur, probiert authentische Gerichte und entdeckt, wie aus Wohnzimmern kleine Lokale werden. Ein kulinarisches Abenteuer zwischen Gastfreundschaft, Tradition und Überraschung.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
