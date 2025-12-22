So schmeckt die Wildnis: Kochen inmitten der NaturJetzt kostenlos streamen
Folge vom 22.12.2025: So schmeckt die Wildnis: Kochen inmitten der Natur
Tief im Bayerischen Wald, wo Wiesen, Wälder und unberührte Natur verschmelzen, scheint die Zeit stillzustehen. Küchenchef Andreas Schinharl erfüllt seinen Kindheitstraum: Wild kochen wie vor 1.000 Jahren. Gemeinsam mit Nachwuchskoch Leo Mauerer zaubert er Wildbratwurst, saftige Taube, würzige Wildburger, eine perfekt gegarte Hirschschulter und weitere Wildgerichte. So schmeckt pure Wildnis auf dem Teller!
