Gourmet-Sterne-Festival in Augsburg
Beim Gourmet-Sterne-Festival in Augsburg wird das Hotel Maximilians zur kulinarischen Bühne. 13 Sterneköche mit insgesamt 15 Sternen bereiten exklusive Menüs zu und verwandeln Meetingräume, Teehalle und Küche in eine große Kocharena. Ein Abend voller Genuss, Kreativität und Sterneküche auf höchstem Niveau erwartet die Gäste.
