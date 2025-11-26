Der schärfste Leberkäse der Welt: Metzger Markus’ feurige HerausforderungJetzt kostenlos streamen
Folge vom 26.11.2025: Der schärfste Leberkäse der Welt: Metzger Markus' feurige Herausforderung
Scharf, schärfer, am schärfsten: Metzger Markus Wetter hat einen Leberkäse entwickelt, der alles übertrifft. Mit über 50 Leberkäse-Kreationen ist er ein echter Kreativkopf – doch sein größter Traum war der schärfste Leberkäse der Welt. Dafür kombiniert er die heftigsten Chilis die er in der Schweiz bekommen kann mit weiteren scharfen Zutaten. Wie kommt der feurige Mix an? Zwischen Genuss, Schmerz und körperlichen Reaktionen erleben Mutige eine Geschmacksexplosion der besonderen Art.
