Folge vom 03.12.2025: Streetfood Neuseeland: Die verrückte Food-Szene in Auckland
Neuseelands Streetfood-Szene boomt und das mit immer verrückteren Ideen! Reporter Daniel erkundet in Auckland kreative Fusion-Konzepte: von Kimchi-Milchbrötchen über neu interpretierte Klassiker bis zur deutsch-asiatischen Schweinshaxe. Welche Trends setzen die kulinarischen Innovatoren, und warum kommt das so gut an?
