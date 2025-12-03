Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Streetfood Neuseeland: Die verrückte Food-Szene in Auckland

Kabel EinsFolge vom 03.12.2025
Streetfood Neuseeland: Die verrückte Food-Szene in Auckland

Streetfood Neuseeland: Die verrückte Food-Szene in AucklandJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 03.12.2025: Streetfood Neuseeland: Die verrückte Food-Szene in Auckland

43 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12

Neuseelands Streetfood-Szene boomt und das mit immer verrückteren Ideen! Reporter Daniel erkundet in Auckland kreative Fusion-Konzepte: von Kimchi-Milchbrötchen über neu interpretierte Klassiker bis zur deutsch-asiatischen Schweinshaxe. Welche Trends setzen die kulinarischen Innovatoren, und warum kommt das so gut an?

Alle verfügbaren Folgen