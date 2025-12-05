Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Sparfuchs macht den Fabrikverkauf-Check: Wo gibt’s die besten Schnäppchen?

Kabel EinsFolge vom 05.12.2025
Sparfuchs macht den Fabrikverkauf-Check: Wo gibt’s die besten Schnäppchen?

Sparfuchs macht den Fabrikverkauf-Check: Wo gibt’s die besten Schnäppchen?Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 05.12.2025: Sparfuchs macht den Fabrikverkauf-Check: Wo gibt’s die besten Schnäppchen?

43 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

Zerbrochen, zerrissen, zerlaufen – viele Hersteller verkaufen Fehlproduktionen günstig in eigenen Werksverkäufen. Aber lohnt es sich? Abenteuer Leben Sparfuchs Daniel Güldner testet, wie viel man bei Keks- und Elektronik-Outlets wirklich sparen kann und worauf man achten sollte.

Alle verfügbaren Folgen