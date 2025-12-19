Lucky Bay – auf der Suche nach dem schönsten Strand der WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 19.12.2025: Lucky Bay – auf der Suche nach dem schönsten Strand der Welt
42 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12
Traumstrand oder nur gut fürs Postkartenmotiv? Reporter Daniel reist ans andere Ende der Welt – nach Westaustralien. Ziel: Lucky Bay! Der abgelegene Küstenabschnitt gilt als einer der weißesten Strände des Planeten. Doch was macht diesen Ort so besonders? Sind es die kristallklaren Wellen? Der puderfeine, quietschende Sand? Oder doch die Kängurus, die hier in der Sonne dösen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins