Süße Weihnachts-Hacks: Vier kreative Schoko-Ideen vom Profi

Kabel Eins Folge vom 15.12.2025
42 Min. Ab 12

Schokoprofi Eberhard Schell zeigt, wie einfach kreative Weihnachtsleckereien gelingen. Ob essbare Christbaumkugeln, witzige Schneemänner oder feine Pralinen – der Chocolatier verwandelt einfache Zutaten in beeindruckende Hingucker für jeden Weihnachtsteller. „Abenteuer Leben“ schaut ihm über die Schulter und sammelt die besten Tipps und Tricks, mit denen Naschkatzen dieses Jahr richtig glänzen können. Süß, einfach und perfekt für die Festtage.

