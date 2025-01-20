Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 20.01.2025
42 Min.
Ab 12

Den District of Columbia kennen viele hauptsächlich aus den Politik-News. Doch was hat die Stadt neben klassizistischen Denkmälern und Gebäuden wie Kapitol, Weißes Haus und Oberster Gerichtshof sonst noch zu bieten? "Abenteuer Leben"- Reporter Tobias und Philine begeben sich 48 Stunden lang auf die Spur und finden heraus: Wie hoch ist der Spaß- und Kulinarik Faktor in Washington?

