"Backen in geil": Brotwahnsinn mit Axel SchmittJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.07.2025: "Backen in geil": Brotwahnsinn mit Axel Schmitt
43 Min.Folge vom 22.07.2025Ab 12
Backen war noch nie so wild, kreativ – und geil! In der neuen Folge von „Backen in geil“ zeigt Deutschlands rockigster Bäcker, Axel Schmitt, wie Handwerk, Fantasie und Geschmack zu einem echten Feuerwerk der Brotkunst werden. Diesmal im Ofen: ein Minecraft-Burger inspiriert vom Gaming-Hit, ein Triple-Cheese-Brötchen mit dreifachem Käsegenuss und das Mucki-Proteinbrot – eiweißreich, schnörkellos und 100 % Axel.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins