Mallorcas Mega-Villen: Luxusjagd für zwei junge MillionäreJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 24.11.2025: Mallorcas Mega-Villen: Luxusjagd für zwei junge Millionäre
42 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Luxusanwesen sind auf Mallorca begehrter denn je – Toplagen werden knapp. Die deutschen Unternehmer Lenny und Nick Banks suchen mithilfe von Luxusmakler Markus Redlich ihr perfektes Sommerhaus in erster Meereslinie. Zwei moderne Supervillen für 10 und 14,5 Mio. Euro stehen zur Wahl: mit 250.000-Euro-Küche, Infinitypool, Gym, Kino und Supersportwagen. Ob diese den klaren Vorstellungen der beiden Brüder entspricht?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins